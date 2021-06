«Vaccini all'84% degli aderenti»

Simona Romanò

«Abbiamo l'84% degli aderenti alla campagna è stato vaccinato, per un totale di oltre 8,2 milioni di somministrazioni». Così l'assessora regionale al Welfare, Letizia Moratti, ieri, ha fatto il punto sull'immunizzazione di massa contro il Covid. «Immunizzazione che ha evitato oltre 2.100 decessi tra gli over 60, ben 1.701 tra gli ultraottantenni», ha aggiunto Giovanni Corrao, docente di Statistica medica della Bicocca, presentando lo studio Monitoraggio e valutazione del piano vaccinale anti-Covid-19.

PROFILASSI Con oltre 108mila iniezioni al giorno procede spedita. «I vaccinati over 60 con la prima dose sono 2,6 milioni, ovvero l'85%, e il 14% restante è composto da guariti, da positivi e da chi ha deciso di non aderire», ha sottolineato Moratti. Le percentuali dei vaccinati (iscritti al portale), che hanno ricevuto la prima o entrambe le iniezione, «sono per gli over 90 e 80 il 100%, per gli over 70 il 99%, per gli over 60 il 98%, il 96% degli over 50, l'85% degli over 40, il 72% degli over 30, il 46% degli over 20 e il 16% degli over 12-19».

PIATTAFORMA Letizia Moratti ha presentato anche una piattaforma in grado di monitorare e analizzare costantemente l'andamento del piano vaccinale anti-Covid, attraverso una serie di dati su vaccinazioni, tamponi, ricoveri, decessi e altro ancora.

VARIANTI Punto anche sulle varianti. Il primo bilancio è il raddoppio in un mese della Delta e l'aumento della sudafricana: «A metà giugno l'inglese è scesa leggermente dal 68% al 64% - ha spiegato Moratti - la Delta è passata da una presenza dell'1,2% a maggio, all'1,1% a metà giugno e oggi al è 3,2%». A cui si aggiunge la «sottovariante» indiana Kappa, che è stata nell'0,8% dei tamponi. E ancora: a metà giugno la sudafricana si era riscontrata nello 0,3% delle genotipizzazioni, passando oggi al 2%.

SOS DOSI «A luglio rischio meno dosi di Pfizer e Moderna», ha rimarcato il consulente della campagna vaccinale Guido Bertolaso. «Per Astrazeneca le dosi saranno sufficienti, per gli altri tipi di vaccino ci potrebbe essere delle riduzioni, che creerebbe problemi».

