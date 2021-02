Vaccini agli over 60 nelle zone a rischio

Simona Romanò

«Siamo in guerra e dobbiamo usare tutte le armi a nostra disposizione contro il Covid. Dobbiamo avere più coraggio, la prima dose di vaccino va somministrata a quanta più gente possibile: partiamo subito con gli over 60 dei Comuni più colpiti». Così Guido Bertolaso, il super consulente della campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia ha spiegato ieri il cambio di strategia per affrontare la nuova emergenza, che si è aperta con l'esplosione di contagi della variante inglese a Brescia, in una porzione della Bergamasca e del Cremonese (da ieri in zona arancione scuro); e in altri tre Comuni che sono rossi da una settimana: Bollate, a 6 chilometri da Milano, Viggiù (Varese), Mede (Pavia).

VARIANTE INGLESE. Parte oggi la vaccinazione a circa 24mila cittadini tra 60 e 79 anni, oltre agli over 80, dei Comuni con più contagi, «per creare un cordone sanitario», spiega Bertolaso. Fra 4 e 5mila inoculazioni al giorno per chiudere in 5-6 giorni. «È chiaro che la coperta è corta, anzi è un fazzoletto - aggiunge l'ex capo della Protezione Civile - non possiamo immunizzare tutti perché mancano le dosi, quindi dovremo rallentare le iniezioni dove c'è meno urgenza, eccetto che per gli over 80». Una rimodulazione che porterà a non conservare il 30% di fiale, in via precauzionale, per il richiamo: «Stiamo andando ventre a terra - prosegue - abbatteremo questa percentuale di scorte perché bisogna vaccinare sempre e comunque». Una corsa contro tempo per tamponare la temuta terza ondata, il cui epicentro potrebbe essere il bresciano. L'assessora al Welfare Letizia Moratti anticipa la prospettiva di «ritardare la seconda dose a chi ha superato la malattia per dare la priorità di ricevere la prima dose a chi ne ha urgenza».

DOSI. A marzo in Lombardia dovrebbero arrivare 1.031.621 dosi fra Pfizer, Moderna, Astrazeneca. «Ma le consegne possono subire variazioni», avverte Moratti. Intanto, la Regione ha stimato «214milioni di euro per la vaccinazione di massa».

BOLLATE. Alle porte di Milano, il virus va fermato per non farlo sfondare nel capoluogo. «Entro la prossima settimana - dicono dall'Ats - saranno immunizzati 2800 anziani, con una media di 400 al giorno, e il personale scolastico», perché i focolai sono partiti da una materna.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Febbraio 2021, 05:01

