Vaccini, 1700 irregolari

Simona RomanòSugli oltre 34mila bimbi pronti a iscriversi a nidi e materne comunali per l'anno 2018-2019, il 5% non è in regola con le punture indispensabili (circa 1700, ndr). Primo bilancio a Milano della legge Lorenzin che prevede l'obbligo vaccinale per i bambini. Presto però per chiamarli fuorilegge, perché ci sono famiglie, per esempio, che hanno presentato la data dell'appuntamento del vaccino mancante o il certificato medico per l'esonero. Ci sono poi casi di alunni a cui manca solo una di tre dosi di esavalente e i genitori hanno tempo fino al 10 luglio per colmare eventuali lacune: chi non lo farà per quella data rischierà però di vedere il proprio figlio fuori dall'aula a settembre, quando le scuole riapriranno i battenti. Gli irregolari, infatti, non potranno entrare in classe e saranno riammessi, secondo la norma, «solo a decorrere della data di presentazione della documentazione richiesta».Dopo mesi di sensibilizzazione è soddisfatta l'assessore all'Educazione Laura Galimberti: «Dopo una prima verifica dei dati che ci ha restituito l'Ats, possiamo dire con certezza e soddisfazione che oltre il 95% dei bambini da 0 a 6 anni, iscritti per il prossimo anno educativo ai servizi del Comune, è già completamente in regola con il piano vaccinale in base alla propria età». Nel restante 5% si potrebbero nascondere i no-vax che potrebbero giocare al rimballo, rimandando di volta in volta le vaccinazioni, con l'obiettivo di arrivare alle elementari dove non vi è l'esclusione dalle lezioni, ma una multa di 500 euro. Niente allarmismi, però, perché a Milano il fronte dei no vax pare non abbia attecchito.Tuttavia anche solo un bambino non vaccinato è considerato con attenzione. È quanto intende fare Palazzo Marino. Tra martedì e ieri, le famiglie ritardatarie con le profilassi hanno ricevuto una mail per invitarle ad affrettarsi, con i recapito degli uffici dove presentare i certificati.riproduzione riservata ®