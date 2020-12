V-Day, ecco i primi 1620 lombardi

Simona Romanò

Dagli esperti, ormai volti noti in televisione, Fabrizio Pregliasco, Massimo Galli, Alberto Zangrillo, all'anestesista di Codogno Annalisa Manara, che ha diagnosticato il Covid al paziente 1. Dall'operatrice all'addetta delle pulizie che lavorano al Niguarda. Sono loro, tra gli altri, i primi vaccinati anti-Covid nella storica giornata del vax day, domenica 27 dicembre, quando le prime 1620 preziosi dosi Pfizer saranno consegnate, scortate dall'esercito, alle 11, al Niguarda. Per essere poi somministrate, in prima battuta, nel pomeriggio, proprio a sanitari, infermieri, addetti negli ospedali e nelle case di riposo, come il Trivulzio, scelto quale luogo simbolo dell'epidemia dove, fra gli ospiti, si è consumata una strage. «Ben l'80% del personale sanitario ha dato il proprio consenso alla vaccinazione», ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, presentando il piano che coinvolgerà nei prossimi mesi dieci milioni di lombardi.

DISTRIBUZIONE. Conservate in un frigorifero cassaforte a meno 75 gradi le fiale saranno trasferite dal Niguarda, a bordo di auto mediche, in 14 siti della Lombardia, tra cui l'ospedale di Alzano, duramente colpito dalla prima andata, e quello di Codogno del paziente 1. Il Trivulzio, il Papa Giovanni XXIII di Bergamo, gli Spedali Civili di Brescia, il San Gerardo Monza.

STOCCAGGIO. Sono 65 i siti individuati dalla Regione (il principale è il Niguarda) per la campagna vaccinale contro il Covid 19. Tutti dotati di particolari celle frigorifere che devono arrivare alla temperatura di meno 75 gradi. Ogni hub si organizza e «deve presentare un piano preciso di distribuzione per quanto concerne le zone di sua competenza».

CALENDARIO. «In questo momento non abbiamo date certe sulla vaccinazione che coinvolgerà tutta la popolazione lombarda», ha precisato Gallera. Si ipotizza, però, una distribuzione costante delle fiale per tutti i cittadini da gennaio.

