«Utile nelle zone più pericolose»

Stefano Bolognini (Lega), assessore regionale alle Politiche Sociali, perché dice sì al daspo?

«A Milano ci sono zone fuori controllo, frequentate da persone pericolose che reiterano reati. Devono essere allontanate. È una soluzione concreta ai problemi. La zona dell'ospedale San Carlo, per esempio, è assaltata dalle carovane di rom che non sono compatibili in un contesto di legalità».

È quindi uno strumento efficace?

«È efficace nelle zone dove è più facile compiere reati e dove i cittadini hanno paura. Il divieto di dimora per i soggetti indesiderati funziona nei contesti problematici, così da poter bonificare l'area. Io spero e credo che qualcuno poco raccomandabile, oltre a essere daspato, sia arrestato. Il daspo è l'inizio»

Di che cosa?

«Di un percorso per riportare la legalità in angoli di Milano che sul fronte della sicurezza sono davvero peggiorati. Mi spiace che Sala si sia svegliato tardi, poteva muoversi mesi fa».(S.Rom.)

Venerdì 26 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA