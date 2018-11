Urto in pista a Linate Ghali filma l'incidente

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Attimi di paura a bordo di un aereo dell'Alitalia in partenza per Napoli dall'aeroporto di Linate. Ieri alle 10, ultimate le operazioni di imbarco dei passeggeri e in attesa del via libera per raggiungere la pista di decollo, l'ala del velivolo è stata urtata dal furgoncino di una ditta di catering a causa di una curva troppo stretta presa dal conducente. Nessuna conseguenza per i 73 passeggeri, solo uno spavento e poi il disagio di dover abbandonare l'aereo a scopo precauzionale. Il conducente del camioncino, un uomo di 60 anni, è stato portato all'ospedale San Raffaele senza ferite ma sotto choc.Tra i passeggeri testimoni dell'incidente c'era anche Ghali, il rapper milanese - è cresciuto a Baggio - oggi ai vertici delle classifiche. L'artista 25enne, che stava andando a Napoli per una tappa del suo tour - ha filmato con lo smartphone la scena dell'incidente e ha postato il video su Instagram: «Ci siamo scontrati con il camion delle verdure» ha raccontato il rapper con calma olimpica ai suoi followers. Ghali ha raggiunto Napoli con un altro volo e ieri sera si è regolarmente esibito al teatro Palapartenope.(G.Obe.)