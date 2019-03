«Urlava, l'ho soffocata»

Greta Posca

«Le ho appoggiato il cuscino sul viso perché smettesse di urlare».

Questa la confessione di Carlo Pietro Artusi, disoccupato, che ieri notte ha ammesso di avere ucciso Roberta Priore, 53 anni, sua compagna da pochi mesi. «Era sconvolto, davvero molto provato», ha spiegato il capo della Mobile milanese, Lorenzo Bucossi. «Ci ha detto che lunedì sono andati a cena in un locale in zona Ortica, al tavolo avrebbero iniziato a litigare per motivi personali. La situazione è degenerata tanto che sono andati via ognuno per sé. Poco dopo sono rientrati ed è ripresa la discussione». L'uomo ha raccontato agli investigatori che «entrambi avevano assunto cocaina e che la donna lo ha aggredito lanciandogli oggetti». L'omicidio sarebbe dunque avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Sul corpo della vittima sono state trovate leggere bruciature sul petto dovute a pezzi di carta data alle fiamme dall'uomo in un tentativo assurdo di sbarazzarsi del corpo. Nel primo pomeriggio Artusi aveva staccato i tubi del gas con l'intenzione di uccidersi ma poi è uscito di casa. L'allarme è stato dato attorno alle 16 dalla figlia della Priore perché non aveva notizie della madre da giorni e non riceveva risposta suonando al campanello. Quando i pompieri hanno sfondato la porta si sono accorti di un principio d'incendio. L'uomo è stato bloccato poco dopo, mentre rientrava in casa: è stato riconosciuto da un poliziotto che era intervenuto nei giorni precedenti per la lite. I litigi tra i due erano frequenti: già due volte la polizia era intervenuta.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA