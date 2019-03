Urla ai passeggeri sul bus egiziano verrà espulso

Infastidiva i passeggeri e urlava loro contro. Un egiziano di 22 anni è stato denunciato dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio a bordo della linea 56 all'altezza di via Padova. È accaduto ieri alle 8. Il nordafricano è salito sul mezzo in stato di alterazione (non è stato ancora accertato se dovuto all'alcol o a droga) e ha infastidito alcune persone. Una donna ha avvertito il 112 e poco dopo i militari del Radiomobile lo hanno fatto scendere dall'autobus con l'aiuto di due agenti della polizia locale. Una volta in strada hanno scoperto che aveva in tasca un piccolo coltello da cucina, una posata, che non ha mai estratto. Il giovane straniero è stato accompagnato all'ospedale Fatebenefratelli per un trattamento sanitario obbligatorio. Sulla vicenda è interventuto anche Salvini e il Viminale ha annunciato l'avvio delle procedure di espulsione.

