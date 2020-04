UOVO DI PASQUA

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LA LEUCEMIA

Ail, Associazione contro la leucemia i linfomi e il mieloma, raccoglie fondi per aiutare la ricerca e i tanti malati assistiti nelle case Ail o in ospedale, che in questo momento rischiano più di altri e non possono rinunciare alle terapie. Per questo prosegue nella raccolta fondi, per esempio vendendo uova di cioccolato di Pasqua. La vendita avviene online e può essere una occasione per fare del bene, ricevendo a casa cioccolato che addolcirà le giornate in isolamento. Il costo minimo è di 12 euro per un uovo di 350 grammi, al latte o fondente. È possibile ordinare le Uova di Pasqua Ail direttamente sul sito www.ailmilano.it o mandando una mail a info@ailmilano.it oppure telefonando allo 02/76015897.r

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA