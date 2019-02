Uomo trovato in cantina con una ferita alla gola

Un uomo accoltellato alla gola da uno sconosciuto all'interno dello scantinato del proprio palazzo. È giallo in via Revere 15. Alle 17,15 di mercoledì un 52enne è stato aggredito all'interno delle cantine dello stabile da una persona che - secondo quanto ha riferito alla polizia - non aveva mai visto prima.

La dinamica non è stata ancora ricostruita con precisione. L'uomo ha fornito una descrizione ma non è stato in grado di spiegare il motivo dell'aggressione. Quello che è certo è il taglio alla gola che per fortuna non ha leso arterie principali. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove i medici hanno giudicato la ferita guaribile in 30 giorni. Sul posto è stata inviata la Scientifica. La squadra mobile è a lavoro per accertare la versione del 52enne.(S.Gar.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA