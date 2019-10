Uno spettacolo da favola, come è nato il mondo, lo sbarco sulla Luna o i cartoni animati da creare? Weekend ricco di eventi per i piccoli.

Magie e scarpette d'argento ma anche un bacio fatato e una città di smeraldo. È Il mago di Oz al Teatro La Creta con gli attori e le marionette della Compagnia Colla: la piccola Dorothy, rapita da un tifone, riuscirà a ritrovare la strada di casa? (il 18 ottobre, via dell'Allodola 5. Da 3 a 10 anni, 5 euro).

Al Teatro Munari si parla addirittura dle Big Bang, anzi del Little Bang: come è nata la Terra, la materia, le galassie partendo da farina, argilla e colori (il 20 ottobre, via G. Bovio 5, dai 5 anni, 9 euro).

I ragazzini più intrepidi, invece, rivivono lo sbarco sulla Luna, per poi fare un salto su Marte. È possibile al Museo della Scienza con la magia della realtà virtuale: si indossano gli occhiali 3D e si viaggia nello spazio (ogni sabato e domenica fino a 1° dicembre, via San Vittore 21, prenotazione on line).

Infine, i bimbi più creativi possono cimentarsi nel laboratorio di cortometraggio allo Wow Spazio Fumetto per creare, come veri registi, un mini cartoon con le tecniche più moderne utilizzate per i famosi cartoni animati (il 20 ottobre, viale Campania, ore 15.30). (S.rom.)

