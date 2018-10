Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Uno sguardo al jazz e alla musica americana. Quella di metà Novecento, trait d'union tra gli albori e il jazz moderno. Un genere che ha invaso le classifiche, portando, nei mille rivoli di un sound, canzoni a diventare classici. Per il sesto anno consecutivo, lo Spirit De Milan si trasforma in un tempio dello swing, portando sul palco da oggi a domenica Swing'n'Milan le belle e calde atmosfere della musica americana nei magici anni Trenta e Quaranta. In programma: musicisti, ballerini, appassionati, in una quattro giorni che riguarda anche moda, cultura, cibo e danza, in perfetto stile retro. Come un tuffo nostalgico nel passato. Star indiscussa del festival, Norma Miller, dal vivo domenica 14, in chiusura dell'evento: classe 1919, è l'ultima testimone dell'epoca del Savoy di Harlem, NY. Stasera, per l'inaugurazione, oltre a deejay set, a scaldare il pubblico ci penserà la Jumping Jive Band. Domani tocca ai Nine Pennies e di Gentlemen & Gangster. Sabato spazio a Mauro Porro and His Gravel Eskimos. Per tutti, aperte le iscrizioni anche a corsi di ballo tradizionali come il lindy hop, ballo degli anni Trenta, con professionisti e maestri. Per rendere tutto ancora più affascinante, ogni sera a disposizione anche truccatori professionisti, per chi volesse immergersi anche nel look negli anni d'oro dello swing. (M.Lev.)