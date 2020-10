Uno è stato recuperato dal Naviglio con una imbracatura; un altro è stato sedato e il terzo, che si era avventurato in un cortile di via Tobagi, è stato abbattuto. È durato diverse ore l'allarme per i tre cinghiali scappati dal parco del Ticino e arrivati a nuoto nel Naviglio fino alla Darsena, nel cuore di Milano.

Alle 5 il primo avvistamento a Gaggiano, a Sud di Milano, i testimoni hanno raccontato di averne visti almeno sei, per cui è probabile che gli altri siano ritornati indietro. Solo alle 10.40 la polizia provinciale è riuscita a recuperare uno degli animali issandolo oltre il cordolo del canale, mentre gli altri due hanno invece proseguito fino alla Darsena, dove uno di loro ha risalito il Naviglio Pavese fino alla Conca Fallata, la chiusa di Leonardo. Qui è stato sedato con un colpo sparato dai veterinari dell'Ats e poi tirato su a forza dai vigili del fuoco.

A quel punto restava l'ultimo, il più intrepido, che in qualche modo è riuscito a saltare fuori dall'acqua e si è avviato verso i palazzi del quartiere. L'istinto o qualche traccia olfattiva lo hanno guidato fino a un cortile in via Tobagi, dove ha iniziato a dare segni di nervosismo. La paura per quel nuovo ambiente lo ha reso troppo aggressivo, per cui è stato deciso di abbatterlo sul posto. «Non erano mai giunti in una zona così centrale, ma non è la prima volta che i cinghiali vengono avvistati nel tessuto urbano di Milano e hinterland», ha commentato Alessandro Rota, presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Brianza, che auspica «un intervento deciso nei confronti degli animali selvatici».

(S.Gar.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 05:01

