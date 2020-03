Università, boom di lezioni virtuali

Le università non chiudono per virus. Dalla Bicocca al Politecnico si moltiplicano le lezioni virtuali per non abbandonare la continuità didattica. Sono già 2.500 e diventeranno 40 mila gli studenti del Politecnico che frequenteranno i corsi in aule virtuali, grazie all'e-learning messo in campo dall'ateneo. «Andremo a regime con circa 40 mila studenti lunedì prossimo, piano piano li inseriremo», ha spiegato il rettore Ferruccio Resta. Anche le lauree sono virtuali: e da ieri sono iniziate le lauree a distanza, che saranno 1200. «Non è stato certamente il momento che immaginavo, ma mi sono emozionata lo stesso». Erika Panelli, 23 anni, di Piacenza, si è laureata ieri mattina via Skype in ingegneria informatica proprio al Politecnico.

Lezioni virtuali e lauree on line anche alla Bicocca. Settantamila accessi, quasi 2 milioni le pagine web visitate e 1500 lezioni consultabili online; 24mila gli studenti che si sono collegati alla piattaforma e-learning, iscritti ai 70 corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico. Questi i numeri registrati nei primi due giorni di didattica online dell'ateneo.(P.Pas.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 05:01

