Più iscritti al test di Medicina e più immatricolazioni: il temuto tracollo delle iscrizioni all'università causa pandemia non c'è stato, almeno alla Statale. A confermarlo il rettore Elio Franzini e il preside della Facoltà di Medicina, Vincenzo Zuccotti. Oggi c'è stato il test per Veterinaria, mille partecipanti, domani quello a Medicina, e sono «3600 gli studenti iscritti, circa 200 in più del 2019, per 400 posti. C'è stato dunque un aumento di iscritti, forse dovuto a quanto accaduto quest'anno», rileva Zuccotti. Il test sarà fatto «in presenza ma solo per i circa 2000 studenti residenti - continua - gli altri lo potranno fare nelle sedi delle loro città di residenza». L'aumento delle iscrizioni si è riscontrato anche le altre facoltà: «Possiamo dire che il temuto tracollo da pandemia non c'è stato, anzi - sottolinea Franzini - ma i ragazzi non hnno voglia di tornare in presenza».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 05:01

