Under 21, la beffa è servita: la Svezia agguanta l'1-1 al 92'

A distanza di 21 anni, l'azzurro torna grande protagonista a Monza. Un ritorno agrodolce con l'Italia Under 21 costretta all'1-1 dai pari età della Svezia. Dopo il vantaggio azzurro firmato dal giocatore più atteso, ovvero l'attaccante del Pisa Lucca, il beffardo pareggio nel recupero di Prica (92') che rovina la festa (tanti Under 12 all'U-Power Stadium). Un punto che sta decisamente stretto agli azzurrini del ct Nicolato, considerate le numerose palle gol sprecate nel secondo tempo: «Purtroppo il calcio è così, Abbiamo suìto il pari nel recupero, dopo aver giocato un'ottima gara e sbagliato diverse occasioni».

In virtù di questo pareggio, l'Italia resta in scia alla Svezia, leader del gruppo F con 11 punti in cinque partite, un punto in più degli azzurrini che, però, hanno giocato una gara in meno. Resta, comunque, l'ottima la prova dell'Under 21. Trascinata da Rovella e Tonali, l'Italia ha dominato sin dai primi minuti. Dopo tante, forse troppe, occasioni non sfruttate, al 43' arriva il vantaggio con un guizzo di Lucca, bravo ad anticipare tutti i difensori svedesi con un tocco nell'area piccola.

Nella ripresa, la reazione della Svezia non tarda ad arrivare ma è ancora la squadra guidata da Nicolato ad andare vicinissima al raddoppio con Rovella e Colombo (due volte). Il rammarico per le palle gol sprecate si materializza al 93' con il pareggio di Prica. Risultato a parte, tutti promossi gli azzurri, a partire proprio da Lucca. La punta piemontese, classe 2000, continua nel suo magic moment, trovando il suo primo gol in azzurro.

Un altro importante traguardo che lo rende, ancor di più, uno dei prospetti più interessanti tra i giovani talenti azzurri in circolazione. Si ispira a Ibrahimovic e Haaland, chissà che possa diventare davvero un top player.

