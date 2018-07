Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una volta era la soluzione perfetta per signorine in cerca di sistemazione, poi è arrivato il femminismo e non è parso più opportuno dichiarare di essere a caccia di un marito ricco. Pur ovviamente continuando a cercarlo. Magari controllando la lista di Forbes, sfogliando riviste di gossip, verificando redditi, patrimoni, assi ereditari.Insomma, sposare un miliardario è un lavoro. Ce lo racconta facendone una sarcastica parodia Giorgia Sinicorni, protagonista da oggi al Teatro Parenti dell'one women show Come sposare un miliardario, firmato dalla francese Audrey Vernon, nota per il suo umorismo engagé. Uno spettacolo tagliente e ironico sui paradossi della nostra società. La giovane sposa, preparata come un professore della Bocconi, ci illumina sulla verità del nostro sistema economico.Dal 4 al 15 luglio. Teatro Franco Parenti, via Pier Lombardo, 14. Orari diversi - 15 euro. (O.Bat.)