Una ventina gli irriducibili del pasto portato da casa

Torna il caso degli scolari che i genitori preferiscono mandare in classe con la schiscetta, con i piatti preparati dalla mamma. A scuola non possono condividerli per motivi igienico-sanitari. Ovvero in classe si mangia solo i cibi cucinati seguendo determinate norme. Da qui, il tormentone su dove far mangiare gli alunni con la schiscetta. «Il fenomeno è marginale e coinvolge circa una ventina di bambini su alcune scuole - ha puntualizzato ieri l'amministratore unico di Milano Ristorazione, Fabrizio De Fabritiis perché i genitori preferiscono la sicurezza e la tranquillità di un pasto fornito in mensa da un'azienda che lo fa da anni». Tuttavia, l'azienda si pone il problema e i bimbi con la schiscetta mangiano in un tavolo del refettorio separato dagli altri, con una maestra che, individuata dall'istituto, sorveglia che non si scambino il cibo.(S.Rom.)