Una tragica bravata tra ragazzi ubriachi. Un gesto insensato che è stato fatale per Isac Djanel Beriani, il 20enne italiano di origini algerine che è stato travolto alle tre e venti di domenica notte, lungo la tangenziale Est di Milano, mentre «stava facendo le flessioni in mezzo alla careggiata», nel tratto tra gli svincoli Camm e Forlanini. Il 21enne che era alla guida dell'auto che l'ha investito è ora indagato per omicidio stradale. Non è ancoro escluso che altri mezzi abbiano trascinato e schiacciato Isac.

L'ipotesi dell'assurdo gioco arriva dal racconto dei quattro amici che erano con lui e che prima sono scappati impauriti, poi hanno provato a fare ritorno sul luogo della disgrazia, e infine hanno spiegato alla polizia cos'è successo. I quattro, in macchina insieme, stavano tornando da una festa quando uno di loro si è sentito male, per i troppi drink bevuti, tanto da obbligare chi guidava ad accostare. Isac è sceso anche lui e nella corsia di destra ha cominciato a fare degli esercizi ginnici, simili alle flessioni, e movimenti pericolosi sull'asfalto. Finché non è stato travolto dalla macchina guidata da un 21enne che avrebbe dichiarato «di esserselo trovato davanti all'improvviso e di non essere riuscito ad evitarlo». Il racconto dei testimoni è ora al vaglio del pm Francesco De Tommasi, che ha disposto l'autopsia sul corpo di Isac: la testimonianza sembra al momento verosimile perché, pochi minuti prima dell'investimento, alcuni automobilisti avevano già segnalato alla polizia la presenza di un gruppetto di giovani, a piedi, lungo la tangenziale. Al momento è esclusa l'ipotesi di una prova di coraggio, ossia una sfida su chi riuscisse ad attraversare le corsie evitando i veicoli. Altri dettagli sul programma della serata, molto probabilmente, potrebbero arrivare dai genitori della vittima. (S.Rom.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA