«Una telefonata salva la vita», diceva una vecchia pubblicità. Così è stato per clienti e impiegati del punto Lidl di Vedano al Lambro. Martedì grazie alla prontezza di spirito di un'impiegata è stata sventata una rapina in corso. «Aiuto, aiuto ci stanno rapinando»: è con questa concitata chiamata ai carabinieri che la donna del punto vendita brianzolo ha bloccato i malviventi. I militari della sezione Radiomobile della compagnia di Monza sono arrivati subito sul posto e hanno arrestato due pregiudicati, di 31 e 45 anni di Cinisello Balsamo. Al super si erano presentati con due pistole (poi si è scoperto a salve) e avevano sparato tre colpi in aria. Per farsi consegnare l'incasso avevano anche aggredito l'addetto alla sicurezza, con un colpo del calcio della pistola alla testa e poi e ancora calci e pugni. Uno di loro è stato preso con la pistola in mano mentre riempiva un borsone con i soldi della cassaforte, l'altro è stato fermato dopo un inseguimento di duecento metri. Sono stati arrestati in flagranza di reato per rapina aggravata e lesioni. Il bottino, di circa novemila euro, è stato restituito al punto vendita. L'addetto alla sicurezza, di 36 anni, ha riportato solo alcune contusioni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Marzo 2021, 05:01

