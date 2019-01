Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una targa sulla facciata di quella che fu la sua casa, in via Londonio 28. Così i suoi vicini, ma anche i milanesi, in un modo intimo, fanno gli auguri oggi alle 18 per gli 80 anni al Signor G. In quella casa, il 25 gennaio del 1939, nasceva Giorgio Gaber, proprio a pochi passi dalla sede della Rai che, solo vent'anni dopo, giovanissimo, l'avrebbe reso popolare a livello nazionale come interprete di Rock'n'Roll assieme a Mina e Celentano con la trasmissione «Il Musichiere». Gaber, allora Gaberscik, ha vissuto in via Londonio con il padre Guido, la madre Carla e il fratello Marcello fino al 1963. L'iniziativa, nata da una proposta del condominio, ha subito incontrato l'entusiastico favore della Fondazione Gaber, che si è immediatamente adoperata per la realizzazione e la posa della targa il cui testo è: «Qui nacque nel 1939 GIORGIO GABER. Inventore del Teatro - Canzone. La sua opera accompagna vecchie e nuove generazioni sulla strada della libertà di pensiero e dell'onestà intellettuale». All'evento, al quale parteciperanno Ombretta Colli, la figlia Dalia e i suoi figli Lorenzo e Luca, è invitata tutta la città di Milano.