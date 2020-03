Una squadra di 150 persone si prende cura di circa ottomila persone, le più fragili e in difficoltà.

Sono i custodi sociali che il Comune ha messo in campo per l'emergenza Coronavirus, figure che già esistevano ma che si sono dovute reinventare per assistere chi è costretto a stare in casa. Se prima del Coronavirus l'assistenza era a domicilio ora è in gran parte telefonica. Sono centinaia le telefonate che ogni giorno i custodi sociali ricevono e fanno ai cittadini per informali sulle restrizioni del decreto governativo o per portare un po' di compagnia a chi è solo tutto il giorno.

La squadra di custodi del Municipio 1 è composta da 6 persone che ieri hanno fatto circa 250 telefonate e ne hanno ricevute 200. «Stiamo cercando di contattare le persone che devono stare a casa il più possibile, anziani over 65, ma anche mamme che hanno bambini a casa da scuola - ha spiegato Elena Varini che coordina la squadra -. Facciamo anche video chiamate per fare sentire le famiglie meno sole, mandiamo su whatsapp video e cartoni animati divertenti a ragazzi che seguiamo da tempo».

