«Una situazione vergognosa» Codacons contro le piste pazze

Un esposto alla Procura per accendere un riflettore sulle piste ciclabili pazze.

A presentarlo è il Codacons dopo la l'articolo-denuncia di Leggo sulle ciclabili più assurde: c'è quella che termina nell'aiuola, quella che sbatte contro la recinzione oppure diventa un viottolo insidioso. Sono tanti i casi documentati con foto sulla pagina Facebook Piste ciclabili fantastiche e dove trovarle, inventata da un gruppo di milanesi con la bici nel sangue. Una delle ultime segnalazioni, di circa 48 ore fa, riguarda la pista di via Monte Rosa che, lamentano i corritori, «all'altezza del civico 47 va a finire contro il chiosco di un fiorista». «Situazione vergognosa», attacca il presidente del Codacons Marco Donzelli. «Il Comune sta investendo poco o nulla sulle piste ciclabili nonostante il boom di cittadini che usano la bicicletta, sia quella privata sia quella dello sharing, per moltissimi spostamenti». Da qui, l'esposto.

A rispondere direttamente ai ciclisti milanesi è l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, che spesso inforca la sua due ruote: «Ben vengano le segnalazioni di chi usa la bici e si accorge di un problema», commenta. «Sulla ciclabile di Monte Rosa, per esempio, i lavori non sono ancora terminati ed è previsto lo spostamento del fiorista». Poi, la precisazione : «La rete di ciclabilità milanese si sta ampliando. È più facile lavorare su alcuni percorsi che si prestano meglio, mentre altre strade richiedono più attenzione. Certo, a volte, i problemi ci sono. Però, per noi creare percorsi sicuri per i ciclisti è una priorità e ci investiamo. I fatti parlano».

Fra gli itinerari ciclabili appena realizzati il percorso da piazza Repubblica a Città di Fiume, passando da via Monte Santo; in via di ultimazione quello di piazza Conciliazione. (S.Rom.)

riproduzione riservata ®

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA