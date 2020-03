Una serie di video tutorial indirizzata ai «nonni italiani» per insegnare loro «l'utilizzo di app che gli permettano di stare in contatto con parenti e amici in queste settimane in cui sono invitati a rimanere nelle loro abitazioni», ma anche «uno sportello di ascolto ed intervento per medici, infermieri, operatori socio-sanitari impegnati negli ospedali». Sono solo alcuni dei servizi on line creati dall'Università Bicocca «in questo periodo di difficoltà sociale che l'Italia sta attraversando» per aprire «le proprie porte, anche se solo virtualmente, a tutti i cittadini».

L'iniziativa, come si legge in una nota dell'Ateneo, si chiama Bicocca per la cittadinanzà e offre un «pacchetto di servizi, opportunità e momenti di incontro online» per «affrontare l'emergenza Coronavirus con una marcia in più». Tra i servizi anche un «Counselling Psicologico» rivolto a tutti gli studenti anche per «affrontare situazioni di difficoltà legate all'attuale situazione sanitaria (isolamento, preoccupazione, separazioni)». E, tra le altre cose, una biblioteca digitale con ebook «e banche dati, disciplina per disciplina».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA