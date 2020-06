Una serie di 8 saggi visuali a ritmo mensile e commissionati da Fondazione Prada a cineasti, artisti, intellettuali e studiosi: è il progetto online Finite Rants curato da Luigi Alberto Cippini e Niccolò Gravina, al via il 25 giugno sul sito e i social di Fondazione Prada. I primi autori sono il regista e scrittore tedesco Alexander Kluge, il fotografo giapponese Satoshi Fujiwara, il regista francese Bertrand Bonello e l'economista svizzero Christian Marazzi.

Al centro l'opera La Jetée (1962) dell'autore francese Chris Marker, descritta dalla voce narrante come «la storia di un uomo ossessionato da un'immagine della sua infanzia». Partendo da quel corto gli autori sono stimolati a confrontarsi con un modello radicale di sperimentazione cinematografica.

I contributi visivi analizzano questioni sociali, politiche e culturali, normalmente affrontate dai mezzi d'informazione con un approccio documentaristico, con immagini e materiali visivi grezzi, eterogenei e di diversa provenienza, coinvolgendo lo spettatore in un ruolo attivo e riflessivo.

