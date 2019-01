Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una serata tra amici, come la definisce lui. Pupo sarà ospite stasera sul palco del Memo Music Club (ore 22). «Sarà una serata particolare, un po' come accadeva negli anni Ottanta, quando vivevo a Milano. Una serata semplice, a base di musica dal vivo, con quell'atmosfera rilassata che piace a me». Cosa si ascolterà quindi? «Andrò anche a braccio: suonerò i miei pezzi ovviamente ma ascolterò anche le richieste del pubblico, perché sfido chiunque», scherza. «A conoscere un repertorio italiano fatto di centinaia di canzoni come lo conosco io: da Gaber a Lucio Battisti, da Luigi Tenco a Mina. Insomma, spazio ai ricordi».Come si spiega che ci sia sempre più voglia di nostalgia anche attraverso le canzoni del passato? «Credo, senza alcuna critica verso colleghi o altri artisti anche più giovani, che la musica italiana non sia stata capace in questi ultimi decenni di rinnovarsi come accadeva un tempo». C'è un artista oggi che le piace? «Tra le giovani generazioni direi Motta: mi piace la sua scrittura, quella vena melodica così leggera che ha in alcune sue canzoni». Che ricordo ha della Milano anni '80? «Ricordo che era tutto così bello, facile. Ce la godevamo tutti. Io fui introdotto in quella Milano dai fratelli La Bionda, che erano cantanti e produttori tra gli altri dei Righeira. Oggi Milano sta forse recuperando su Roma e in un certo senso un po' di quell'aria si respira ancora».(M.Lev.)