«Una sensazione bellissima ritornare, non vedevo la mia mamma Anna, 97 anni, da 4 mesi: sta benissimo, non credevo». Sono le prime parole di Antonio Oriolano, il primo familiare che ha fatto visita a una ospite del Pio Albergo Trivulzio, che ieri in via sperimentale ha dato il via alle visite. Le prime parole della mamma? «Finalmente così ti riconosco», ha detto al figlio «quando ho abbassato un momento la mascherina e si è messa a piangere». «Manca ancora tanto abbracciarla, per ora solo gomito a gomito», ha concluso.

Si sono svolte ieri le prime quattro visite dei parenti al Pat, la residenza per anziani diventata simbolo dei morti per pandemia. Solo all'aperto, bardati, e dopo avere appurato lo stato di salute dei parenti. Secondo Fabrizio Pregliasco, il virologo nominato supervisore specifico dai vertici del Pat, ci sono ancora «50 pazienti contagiati» sui circa 800 ospiti delle varie sedi della Baggina quindi la cautela è necessaria. Se tutto procede così a regime si arriverà a 10 visite al giorno.

Intanto, sul fronte delle indagini, è terminata, salvo ulteriori convocazioni sempre possibili per approfondimenti, la fase di raccolta di testimonianze, tra medici, infermieri, operatori, parenti di anziani e funzionari regionali e dell'Ats (ex Asl), nell'inchiesta della Procura con al centro i contagi e le morti al Pio Albergo. Secondo quanto appreso, gli inquirenti attendono ora il lavoro, lungo e complesso, che sta portando avanti il pool di consulenti, tra cui un epidemiologo, i quali stanno analizzando, tra le altre cose, centinaia di cartelle cliniche sequestrate, che riguardano anche casi di polmoniti sospette già da gennaio. Lo stesso Trivulzio ha comunicato che tra gennaio e aprile nelle strutture dell'istituto ci sono stati in totale 405 decessi e 45 a maggio.

