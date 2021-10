Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata, la scorsa notte, nel Milanese. Il sisma non ha provocato alcun danno ed è praticamente stato soltanto rilevato dai sismografi. I pompieri di Milano e Lodi sono stati allertati intorno all'1.45 per una scossa con epicentro a Carpiano, comune del Milanese che si trova nel Parco Agricolo Sud al confine con la Provincia di Lodi, e tra Bascapè e Landriano, nel Pavese. Probabilmente, per l'ora e per la lieve entità della scossa, quasi nessuno lo ha avvertito, se non le strumentazioni dell'Istituto nazionale di sismografia e vulcanologia.

L'origine del piccolo sisma è stato localizzato a circa 34 chilometri sottoterra.

Prima dell'episodio di ieri l'ultimo terremoto forte in città si è registrato il 17 dicembre 2020 con magnitudo di 3.9 alle 16.59. L'aveva rilevata l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che lo aveva classificato come il più forte con epicentro a Milano degli ultimi 500 anni. La scossa era stata avvertita distintamente a Milano anche ai piani bassi delle case. Epicentro era stato a Trezzano sul Naviglio.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Ottobre 2021, 05:01

