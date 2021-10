Una sconfitta dopo 37 risultati utili consecutivi. Il ko dell'Italia di Roberto Mancini a San Siro contro la Spagna però non deve preoccupare più di tanto l'ambiente azzurro. A dirlo è Fulvio Collovati, che è stato campione del Mondo con la Nazionale di Enzo Bearzot nel 1982.

Italia che perde 2-1 in Nations League: ma come valutare la prestazione degli azzurri?

«Non dobbiamo fare drammi, doveva succedere prima o poi. La Spagna con il suo gioco spesso ci ha messo in difficoltà. Dobbiamo prendere atto che dopo aver vinto l'Europeo può succedere di essere un po' appagati, come è successo a noi nel 1982. E poi un piccolo rimprovero: dobbiamo ricordarci che ci vuole anche una buona fase difensiva e non solo offensiva».

Quali gli spunti positivi e negativi visti a San Siro?

«È una Nazionale che sforna centrocampisti di qualità, ma ci sono pochi difensori. La preoccupazione è il dopo Bonucci-Chiellini. E poi la punta centrale. Falso nueve? Meglio un centravanti che sappia impegnare anche fisicamente la difesa».

Ai Mondiali qualcosa Mancini cambierà?

«Ci sono tre elementi che spiccano. C'è Pellegrini, il miglior centrocampista al momento, poi Tonali e Locatelli. Mancini non ha problemi in mezzo al campo».

Nota stonata della serata di Milano i fischi a Donnarumma...

«C'è sempre stato questo. Anch'io che passai dal Milan all'Inter mi riempirono di fischi. È un modo per sfogare la propria delusione. Finchè non si sfocia nella violenza, tutto deve essere accettato. Un giocatore deve aspettarselo».

Domenica la finalina di Nations per l'Italia. Servirà però subito una reazione, giusto?

«Presumo che ci saranno delle necessarie rotazioni. Se abbiamo vinto l'Europeo è anche merito della mentalità di Mancini, che ha dato importanza a tutto il gruppo. Riprendere a vincere di sicuro importante, così aumenta l'autostima».

Per chiudere al serie A, come valuta l'inizio del campionato?

«Vedo squadre più coraggiose, meno costruzione dal basso e più verticalizzazioni. Mi hanno impressionato Spalletti, visto che si vede già la sua mano nel Napoli, e Pioli. Da Allegri mi aspettavo di più. Ha commesso anche lui degli errori, ma ora ha rimesso in carreggiata la Juve»

Napoli,Inter e Milan: da questo terzetto uscirà la vincitrice dello scudetto?

«Sì, anche se ancora non so in che ordine. La Juventus? Credo che dovrà lottare per il quarto posto».

