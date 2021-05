Una riflessione sul tema del progresso che attraversa il mondo della cultura, dalla letteratura alla musica, al cinema, alla filosofia, fino alla scienza, al diritto e all'economia. E per la prima volta anche allo sport. Dal 13 giugno al 6 agosto torna La Milanesiana, il festival culturale ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi: l'edizione numero 22 parte da Milano e si allarga a 25 città, con più di 65 incontri in programma, più di 150 ospiti italiani e internazionali, 10 mostre. «Mi auguro che questa edizione possa condurci ad una sorta di nuova normalità» ha detto il sindaco Sala alla presentazione -on line - della kermesse.

Il tema scelto, come da tradizione da Claudio Magris, è quello del progresso. Il festival dedicherà alcuni appuntamenti agli anniversari più importanti: i 100 anni dalla nascita di Giorgio Strehler, i 90 anni di Giuliano Montaldo, i 700 anni dalla morte di Dante. A fare da colonna sonora della rassegna saranno gli Extraliscio (nella foto), a cui Elisabetta Sgarbi ha dedicato il film Extraliscio, punk da balera, che uscirà il 14 giugno in 120 sale cinematografiche.

Tra le città coinvolte nella programmazione estiva, oltre a Milano, ci saranno Sondrio, Bormio, Torino, Bergamo, Bassano del Grappa, Monza, Pavia, Alessandria, Ascoli Piceno, Firenze, Gardone Riviera, Rimini, Cervia, Ravenna e Venezia e altre ancora.

Il 13 giugno La Milanesiana si aprirà a Sondrio con un concerto di Enrico Ruggeri, mentre il 14 giugno ci sarà l'inaugurazione a Milano con un omaggio a Giorgio Strehler: a ricordarlo saranno alcuni suoi amici e attori, da Ottavia Piccolo a Ornella Vanoni, Massimo Ranieri e Andrée Ruth Shammah.

Dieci le mostre in programma in tutta Italia, come quella che si terrà alla Reggia di Venaria Reale di Simone Cristicchi, Happy Sketches/Natura Umana.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA