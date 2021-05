Una rambla verde, attraversata da un percorso ciclopedonale che porta dal Parco Lambro al metrò. È la nuova zona di Crescenzago dall'anima green: da un'anonima e sottoutilizzata area di parcheggio a quartiere eco di social housing con verde e piste ciclabili. Così sarà trasformata l'area grazie al progetto Green Between Tessiture Urbane, uno dei vincitori della seconda edizione di Reinventing Cities, bando internazionale indetto dal Comune e C40, che prevede l'alienazione o la costituzione del diritto di superficie di siti da destinare a progetti di rigenerazione urbana in chiave sostenibile.

Saranno circa 360 gli appartamenti, di cui due terzi in affitto a canone convenzionato (nella foto il rendering), destinate a giovani e famiglie. Lo spazio pubblico si svilupperà a partire da una grande piazza davanti al metrò di Crescenzago e di un boulevard verde ciclopedonale fino al parco Lambro. La ciclabile ricalcherà l'asse esistente di via Cazzaniga e creerà un nuovo asse verde per il parco. Il nuovo quartiere ambisce a diventare il centro di una rete di mobilità dolce, un Bike Hub per gli abitanti, prevedendo servizi come noleggio bici e una ciclofficina.

Almeno il 35% della superficie sarà a verde con la piantumazione di centinaia di alberi a raccordo con il parco Lambro. Il progetto è stato presentato da un team multidisciplinare cui fa da capofila Redo Sgr società benefit.

