Una promessa diretta da un milanese difficile ottenerla sull'unghia: prima guarda l'agenda, poi esclama: «Ci aggiorniamo!». E così si intitola lo spettacolo che Germano Lanzoni attore di gavetta noto per essere il volto de Il Milanese Imbruttito porta in scena al Teatro Nuovo questa sera. Il sottotitolo Dipendenze croniche di massa è egualmente esplicativo: sul palco con il chitarrista Orazio Attanasio, Lanzoni racconta le dipendenze nel nostro quotidiano, dalla smania di successo e guadagno, al divertimento obbligatorio, alla droga del sesso, più visto che praticato. Nevrosi da animali metropolitani, che i milanesi conoscono bene: difatti ci hanno messo pochissimo a trasformare Lanzoni in un idolo. «Spesso chi mi incontra per strada mi chiede di fare video insieme, da spedire alla moglie, ad esempio. Il mio commercialista mi ripete sempre: Germano, meno selfie e più fatturato». Tornado allo spettacolo, l'attore conclude: «Mi sono sempre ispirato alla tradizione comica degli anni Sessanta e Settanta, da Walter Valdi a Giorgio Gaber». (F.Gat.)

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA