Una prima mondiale, che non sarà solo un balletto. E l'Accademia della Scala che si cimenta non in un saggio ma in una vera produzione. «E spero diventi una tradizione», ha detto il sovrintendente Alexander Pereira presentando la stagione di balletto 2019/20 del Piermarini.

La prima mondiale è Madina (il 22 marzo 2020), musiche di Fabio Vacchi dal libretto di Emmanuelle de Villepin tratto dal romanzo La ragazza che non voleva morire: è la storia di una giovane kamikaze non per scelta che sceglie di non uccidere. Coreografie di Mauro Bigonzetti, étoile Roberto Bolle, la protagonista ancora da trovare. «Mi sembrava un po' pesante come tema poi ho pensato che come balletto poteva essere più convincente - ha detto Frederic Olivieri direttore del Corpo di ballo - Poi si sono aggiunti anche i cantanti». La Scuola di ballo per il suo spettacolo metterà in scena (dal 28 maggio) Presentation di Mozart ideato dallo stesso Olivieri e Prometeo di Beethoven, nuova produzione, prima rappresentazione assoluta.

La stagione si aprirà Sylvia, balletto in 3 atti ispirato al dramma pastorale Aminta di Torquato Tasso (da dicembre). In cartellone successivamente la Serata Van Manen-Petit, Romeo e Giulietta, Il lago dei Cigni, La Dame aux Camelias fino allo Schiaccianoci nella coreografia di George Balanchine.

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA