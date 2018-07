Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una parata di invenzioni e macchinari (cinquantadue modelli storici) apparecchiati al centro della grande sala. Sulle pareti tutti intorno ventinove affreschi di pittori lombardi del XVI secolo, fin dal 1952 conservati in deposito per concessione della Pinacoteca di Brera. Opere d'arte (tra cui un Bernardino Luini) un tempo contenute in chiese e cantieri ai tempi di Leonardo. È questo il colpo d'occhio che il Museo Scienza e Tecnologia regala a milanesi e turisti con Leonardo Da Vinci Parade, la prima iniziativa culturale milanese che anticipa il 500esimo anniversario della morte di Leonardo (2 maggio 2019).Curata da Claudio Giorgione, la mostra durerà fino al 13 ottobre 2019. «In attesa del programma definitivo nazionale ha spiegato alla presentazione di ieri l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno - il comitato territoriale di città e Regione partono con le loro proposte. Se Milano ha questa storia, e finanche questo aspetto, lo deve al fatto di aver ospitato a lungo il pensiero creativo di Leonardo». A fianco delle macchine civili e belliche vinciane, il pubblico può accedere a schede mobili e due touch-screen su cui approfondire dettagli di ogni macchina. (F.Cos.)