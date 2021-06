Una nuova perizia medico legale, con incidente probatorio, sulle cause della morte della stilista di 37 anni Carlotta Benusiglio, trovata impiccata con una sciarpa a un albero il 31 maggio 2016. Il pm Francesca Crupi lo ha chiesto al gup Raffaella Mascarino, davanti alla quale il 6 luglio si apre l'udienza preliminare a carico di Marco Venturi, fidanzato e accusato di omicidio e il cui arresto è stato bocciato tre volte: dal gip e poi dal Riesame e dalla Cassazione. Il difensore di Venturi, Andrea Belotti, si è opposto all'istanza, su cui dovrà decidere il giudice, osservando che un accertamento, disposto dal gip durante le indagini, ha già stabilito che si trattò di suicidio. A febbraio era arrivato l'ultimo no da parte della Suprema Corte alla richiesta d'arresto formulata dalla Procura nei confronti di Venturi, anche accusato di episodi di stalking e lesioni tra il 2014 e il 2016.

Venturi ha vissuto una parabola giudiziaria: da persona informata sui fatti, col fascicolo in via di archiviazione, a indagato per istigazione al suicidio fino ad accusato di omicidio. Per la difesa, il pm chiede nuove indagini, dopo «oltre tre anni» dall'ultima perizia, su fatti «ampiamente esplorati».

