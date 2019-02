Una montagna di rifiuti da Sud a Nord: 15 in cella

Salvatore Garzillo

Il punto di partenza è l'incendio del sito di stoccaggio di rifiuti di via Chiasserini. Era il 14 ottobre 2018. Per giorni un'intensa colonna di fumo nero ha avvolto l'area soffocando la città con una cappa di aria irrespirabile. Un rogo studiato per distruggere montagne di spazzatura e cancellare le prove di un traffico illegale che collega sud e nord Italia. Ieri la aquadra mobile ha arrestato 15 persone eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Direzione distrettuale antimafia nei confronti di imprenditori, amministratori e gestori di società operanti nel settore dello stoccaggio e smaltimento rifiuti, intermediari e responsabili dei trasporti.

«Va tutto bene, faremo il botto». Così uno degli arrestati rispondeva all'interlocutore che gli chiedeva come stessero andando le operazioni di smaltimento in via Chiasserini, area gestita dalla società Ipb Italia srl. Secondo i pm Silvia Bonardi e Donata Costa sui loro conti sarebbe transitato un guadagno di 1.086.000 euro, cifra che è stata oggetto di sequestro preventivo. Ancora da quantificare, invece, il ricavo illecito delle altre società coinvolte. In manette come promotore ed organizzatore del traffico di rifiuti, il 55enne Aldo Bosina, amministratore della Ipb. In un'altra registrazione spiega alla sua segretaria come far sparire un computer contenente dati sensibili gettandolo in un bosco, dove sarà poi trovato dagli investigatori.

Sono 37mila le tonnellate di rifiuti smaltiti illegalmente dal gruppo, per lo più appartengono alla classe Cer 191212, provengono dalla raccolta dei rifiuti domestici (comprese le piazzole ecologiche) e dalle attività produttive artigianali. «Per dare un'idea della quantità - ha spiegato il capo della Mobile milanese Lorenzo Bucossi - basti pensare che i metri cubi corrispondono a un campo di calcio alto cinque metri». Il 38 per cento del totale proveniva da Napoli e Salerno, non a caso due degli arrestati sono titolari di aziende intermediarie per lo smaltimento con sede nel Casertano.

Il meccanismo era semplice: le società incassavano soldi con il ritiro di tonnellate di rifiuti da smaltire, li stoccavano illegalmente in capannoni sparsi per il nord Italia e infine bruciavano tutto. «Il guadagno era netto» come ha sottolineato il capo della Dda Alessandra Dolci. Oltre al sito di via Chiasserini gli investigatori hanno individuato altri capannoni appositamente affittati dagli indagati (anche servendosi di teste di legno) a Fossalta di Piave (Venezia), a Meleti (Lodi) e Verona San Massimo (Verona).

