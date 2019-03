Una lunga mattinata di cori e bevute di birra in piazza Duomo, poi il corteo nelle strade del centro fino allo stadio Meazza, marcati stretti dall'imponente servizio d'ordine messo in campo dalla questura per evitare incidenti, con 1500 uomini in assetto antisommossa. Eccoli i tifosi dell'Eintracht Francoforte arrivati in 13mila per la partita contro l'Inter, segnalata come ad alto rischio dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive: quelli dell'Eintracht sono gli ultrà che tre mesi fa hanno messo a soqquadro Roma, quando la loro squadra ha incontrato la Lazio.

La strategia è stata farli arrivare allo stadio il prima possibile. Dalle 15,30 la fiumana di tifosi coi sciarpe e bandiere bianche rosse e nere è stata scortata da un cordone di agenti fino al Meazza. Per oltre un'ora la circolazione in zona è stata bloccata per consentire il passaggio dei supporter. Ma alla fine il bilancio per l'ordine pubblico è stato positivo.

