Una Juventus d'Oltremanica Dybala tentato dal Tottenham

Timothy Ormezzano

TORINO - Sirene inglesi per la Juventus, che ha almeno sei giocatori nei radar della Premier League. ilds Paratici è volato a Londra per sbloccare il mercato in uscita. Tra i nomi più caldi c'è quello di Kean, sul quale è forte l'Everton con sullo sfondo il Wolves e quell'Arsenal che monitora anche Rugani.

La Juve per il Millennial chiede 35-40 milioni e una formula che possa permetterle di mantenere il controllo sull'attaccante. È caldo anche il fronte inglese per Perin, sempre più vicino all'Aston Villa: con 15 milioni l'affare è fatto. Intanto il Manchester City starebbe per riallacciare i contatti per Cancelo, valutato 55 milioni dai bianconeri.

Ma attenzione anche a Dybala, deciso ad anticipare il suo rientro alla base: arriverà a Torino giovedì prossimo anziché domenica.

L'argentino ha fretta di discutere il suo futuro con Paratici e Sarri. Vorrebbe restare alla Juve, godendosi la promozione da tuttocampista a falso nueve, ma c'è da fare i conti con un'offerta da 90 milioni di euro del Tottenham, che si è dimostrato più interessato di Manchester United e Psg.

Il cacio d'Oltremanica potrebbe accogliere anche Khedira, oggetto di un sondaggio del Wolves: il tedesco, tentato da un'esperienza in Inghilterra, alleggerirà la Juve di un ingaggio da 6 milioni. Intanto Paratici continua a blindare Demiral, la new-entry più convincente nella tournée in Asia. Su di lui ci sono Milan, Roma, Fiorentina, Zenit e United. Vista la predisposizione agli infortuni di Chiellini, la Signora al momento non pensa di cedere il turco costato 18 milioni e valutato già 40.

Oggi la Juve affronta l'ultimo impegno della sua tournèe in Asia, a Seul contro il Team K-League (ore 13, diretta Sky), una selezione dei migliori giocatori del campionato coreano. Occasione buona per fare qualche esperimento e per battezzare la nuova seconda maglia, bianca con bordi e logo rossi. Tra gli indossatori nello spot online ci sono anche Dybala e Kean, ma la loro permanenza a Torino è tutta da vedere.

Venerdì 26 Luglio 2019, 05:01

