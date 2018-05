Una Juve sette bellezze

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - La Juve è nel mito. Per il settimo sigillo consecutivo bianconero basta un pari all'Olimpico, là dove la Signora aveva già fatto festa mercoledì in Coppa Italia. Ieri il bis, anzi il quarto double di fila: lo 0-0 contro la Roma celebra un'impresa leggendaria. «Forse meritava pure il Napoli, ma la nostra forza sono la continuità e il carattere. Ci sarò anche l'anno prossimo», promette Barzagli.Non ha vinto la squadra più bella, ma quella più forte. Come prima, più di prima. Con 92 punti, Allegri centra un altro record personale: «Quattro scudetti di fila difficilmente ricapiteranno. Vincere non è mai semplice. Sabato ci goderemo la passerella allo Stadium». Una stoccatina a Sarri: «Io non devo fare l'esteta, i tifosi vogliono vincere gli scudetti». Poi, sul suo futuro: «Ora sono poco lucido, ma le motivazioni si troveranno», taglia corto il Conte Max. «La Juve è da prendere d'esempio per mentalità, rabbia e voglia. A ogni fallo la panchina entra tutta in campo...», dice invece Di Francesco.Dopo #le6end, l'hastag scelto dal club bianconero è #my7h, mentre i cinque senatori pluridecorati diventano #e7erni. I tifosi iniziano però a essere assuefatti, se alle 23 in piazza San Carlo a Torino si contavano poche centinaia di anime. Più caldo lo spogliatoio bianconero, bagnato da tanta birra e poco champagne.Roma e Juve non entrano mai in guerra, senza però dare l'impressione di cucinare un biscotto. Bianconeri distratti in avvio. Dzeko e Nainggolan li spaventano, facendo sgolare Allegri. La Juve si fa viva solo con Dybala, prima di tremare per un piazzato di Kolarov fuori di uno zic. Lo stesso zic che annulla il gran gol in avvio di ripresa della Joya, in fuorigioco millimetrico.Dopo l'espulsione di Nainggolan, ingenuo nel beccarsi due gialli in 5', la partita si appisola, nonostante le grida di Di Francesco. Non protesta invece Dybala, tamponato in area da Juan Jesus. «I campioni dell'Italia siamo noi», canta la curva Sud bianconera. E' fatta, la matematica si allinea alla logica.Prima del match, Marotta aveva blindato, almeno a parole, Higuain e Dybala: «La Juve non è abituata a vendere. Non li metteremo sul mercato». Andranno via soltanto se lo vorranno loro.