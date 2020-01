Una giornata con Elsa a creare giocattoli o ad ascoltare le fiabe del contastorie.

Domani al Teatro Delfino arriva Le Mat, il Matto cantastorie vagabondo che narra con la sua fisarmonica magiche fiabe con cavalieri e draghi, in mondi dove si cammina a testa in giù (il 1° febbraio, piazza Carnelli, ore 16. Biglietti 8,50 euro. Info 0287281266).

Domenica al Mic (Museo Interattivo del Cinema c'è Elsa): una delle eroine Disney più amate dai bambini aspetta i fan in carne e ossa. Si parte alle 14.30 per una visita guidata al museo a cui seguirà, alle 15, la proiezione del film Frozen 2. Il segreto di Arendelle in versione karaoke e con animazione dal vivo. Si canta tutti insieme (il 2 febbraio, viale Fulvio Testi 121, biglietti da 5 euro, obbligo prenotazione 0287242114). Alla Triennale largo alla fantasia: è più simpatico l'armadillo, l'orso bianco o lo stambecco? Sono tutti in via di estinzione, quindi, bisogna difenderli. Da qui parte il laboratorio dove si creano quegli animali, usando solo materiali di riciclo, come pannelli gommosi, morbidi al tatto. Poi, come premio si porta a casa la propria creazione (il 2 e il 16 febbraio, viale Alemagna 7. Dalle 15.30. Biglietti 10 euro. Info 02 23058245).(S.Rom.)

Venerdì 31 Gennaio 2020, 05:01

