Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una festa colorata e musicale, tra dance e arcobaleno, che si consuma nel verde dell'Ippodoromo. È Holi dance festival un party itinerante, che si tiene domani: lo spunto viene dall'India (la festa dei colori che si tieneper salutare l'inverno) ed è diventato una sorta di rituale mistico e pagano di gioia e ringraziamento.L'inno alla gioia in India avviene con il lancio rivolto al cielo di una miriade di colori. Così avverrà anche all'Ippodoromo, a più riprese (i sacchetti di polvere colorata si possono acquistare sulò posto). E poi la musica: Il Pagante, Ernia, Rkomi, Federico Gardenghi, Datura, Renee la bulgara; Discoradio Party con Matteo Epis, Walter Pizzulli, Edo Munari e Night at San Junipero. La festa è per tutti grandi e bambini.Il 14 luglio. Via Diomede, 1. Dalle ore 16 - 15 euro.