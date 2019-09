Una due giorni di festa pazza alla Torneria Tortona con Disney Junior. Il canale che accompagna alla scoperta delle magiche storie della casa di produzione invita tutti i bimbi, accompagnati da mamma e papà, al Disney Junior Weekend Party. Il divertimento è non stop da mattina a sera, fra giochi di gruppo, laboratori creativi, percorsi a ostacoli e classi di ballo.

Tutte le attività sono ispirate a Topolino e gli Amici del Rally, Vampirina e Puppy Dog Pals, i personaggi che ogni giorno animano il canale Disney Junior. Un'area, con tante postazioni coloratissime dove disegnare, sarà dedicata ai protagonisti della nuova serie Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli, che sarà in onda da lunedì. Inoltre, una grande sorpresa renderà il weekend più indimenticabile: i piccoli partecipanti potranno incontrare uno speciale ospite. Il nome è top secret, ma gli organizzatori assicurano che sarà davvero un bel regalo per i baby visitatori. Domani e domenica, dalle 9.30 alle 19.30, alla Torneria Tortona di via Tortona 32. Evento gratuito fino a esaurimento posti, con obbligo prenotazione allo 340 7748896. Ogni giornata è suddivisa in slot da due ore e ognuno potrà scegliere il turno preferito. Età consigliata 3-6 anni, info www.disneyjuniorweekend.it. (S.Rom.)

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA