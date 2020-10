Una discussione in un bar, una lite come tante che finiscono con qualche livido o poco più. Invece la rissa scoppiata domenica pomeriggio in via Ciceri Visconti è finita con un uomo morto per aver battuto la testa dopo aver ricevuto un pugno in faccia. La vittima è un marocchino di 51 anni, che a seguito del grave trauma cranico riportato nel locale non si è più svegliato.

Ieri i carabinieri della compagnia Milano Monforte hanno individuato l'aggressore, un tunisino di 33 anni senza permesso di soggiorno e già noto alle forze dell'ordine. Per lui l'accusa è omicidio preterintenzionale, al momento è in stato di fermo a San Vittore in attesa dell'udienza di convalida.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alle 18 di tre giorni fa i due hanno litigato per futili motivi in un piccolo locale in via Ciceri Visconti, il tunisino ha sferrato un pugno al volto del marocchino che è caduto al suolo battendo la testa. Nell'impatto ha riportato gravi lesioni che poche ore ne hanno causato la morte. Il marocchino non ha mai ripreso conoscenz; arrivato in ospedale l'emorragia interna era troppo estesa e le funzioni vitali definitivamente compromesse. Fondamentali per individuare il responsabile le telecamere del bar gestito da proprietari cinesi totalmente estranei alla vicenda. (S.Gar.)



