«Una Cattedrale come il Duomo»

A Milano nascerà una seconda Cattedrale, e sarà il tempio del calcio cittadino. Ne è certo lo studio Populous guidato dall'architetto Alessandro Zoppini.

Com'è nato il progetto dello stadio?

«Volevamo creare un simbolo immediatamente riconoscibile, proprio come il Duomo di Milano. Un'icona. San Siro è uno dei quattro o cinque stadi più celebri al mondo: la Cattedrale, rievocando le guglie del Duomo, e con i percorsi esterni simili alla Galleria Vittorio Emanuele unisce tradizione e modernità. Quelle che erano le righe orizzontali del Meazza si tramutano in linee verticali, slanciate verso il cielo».

Come muterà l'area di San Siro con il nuovo progetto da voi studiato?

«Sarà una rivoluzione: lo spazio aumenterà e migliorerà in qualità, avremo più di nove ettari di verde. Lo stadio sarà dimezzato in altezza, con minore impatto visivo. L'impatto acustico sugli abitanti circostanti calerà del 60%. Nascerà un nuovo centro urbano, nell'ottica ormai sperimentata con successo a Milano di una metropoli multicentrica, un po' come accade nelle grandi capitali internazionali. Milano come Londra. Lo spazio commerciale, inoltre, passerà da 20mila a 100mila metri quadrati».

Quando i milanesi sapranno come sarà il nuovo stadio?

«A noi concorrenti non restra che aspettare l'iter in Comune. I nostri committenti sono le squadre. E aggiungo che è molto bello che le due società si siano unite, il messaggio che passa è quello di un'interesse sportivo superiore, rivolto verso la città».

Perché la vostra proposta dovrebbe essere quella vincente?

«Per la sua originalità e il suo alto tasso di milanesità. Per noi è stato un onore lavorare a questo progetto, e la nostra esperienza ci qualifica senza dubbio: abbiamo realizzato nel mondo trecento progetti di stadio». (F.Gat.)

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

