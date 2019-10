Una cascata di titoli e una scelta tra 15 teatri: è l'edizione 2019 (la 41esima) di Invito a Teatro, l'abbonamento che permette di selezionare la propria stagione tra una rosa di 96 spettacoli. I palchi sono quelli storici e quelli dell'avanguardia: dal Piccolo Teatro al Teatro I, dal Manzoni all'Elfo, dal Parenti al Pacta Salone e via via gli altri. Il primo spettacolo è Ritorno a Reims già in scena al Piccolo Studio.

L'edizione offre una novità per così dire a chilometro zero: un tagliando da utilizzare per uno dei dodici spettacoli di sette compagnie lombarde. Invito a Teatro garantisce come sempre quattro formule: da 8 e 10 spettacoli, oltre agli abbonamenti extra urbano e under 26. Proprio ai giovani si deve la percentuale di incremento più consistente del pubblico, con il +50% di spettatori, grazie a bonus come i quattro ingressi gratuiti per invitare un amico Under 26 e gli sconti presso i musei. «Siamo felici di sviluppare una rete di collaborazioni con altre istituzioni culturali essendo profondamente convinti che la multiculturalità», ha spiegato Mimma Guastoni, presidente di Teatri per Milano.

Venerdì 11 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA