Una bufera sul Barça: Messi-Abidal guerra totale

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Bufera al Barcellona. Il motivo? Una furente lite tra Messi e Abidal. Il caso scoppia dopo che il ds blaugrana motiva l'esonero di Valverde con «lamentele e insoddisfazione da parte di alcuni giocatori». Messi non ci sta e reagisce duramente: «Non mi piace che si parli pubblicamente di quel che avviene nello spogliatoio».

Una replica che ha scatenato il caos. Il neo allenatore Setién si è tirato fuori dalla guerra: «Ci sono cose che non posso controllare». È stato, invece, costretto ad intervenire Bartomeu. Il presidente del Barça ha contattato i due litiganti e vorrebbe trovare il modo per riappacificarli ma c'è chi è convinto che, per placare l'ira di Messi, ci sia un solo modo: licenziare Abidal. Sarà così? Staremo a vedere.

Giovedì 6 Febbraio 2020, 05:01

