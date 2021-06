Una brutta avventura, ma poteva diventare una tragedia «legata all'insicurezza dell'edilizia scolastica italiana». Così scrivono le mamme di alcuni dei circa 90 bambini della scuola d'infanzia Gattamelata, che lunedì, per il forte temporale, sono stati evacuati dall'asilo. Acqua da «finestre, lucernari, condizionatori; una cascata che, in breve, ha allagato di alcuni centimetri i pavimenti e ha distrutto materiali, attrezzatura elettronica e lavori dei bambini». Nel timore di un cortocircuito e con i bimbi spaventati si è deciso per l'evacuazione. «I piccoli, dai 3 anni ai 5, sono usciti in strada accompagnati dai pompieri», scrivono i genitori. Tutti in salvo, ma resta la rabbia per il disagio e l'insicurezza «che si protrae da 7 anni; nel 2015, infatti, l'istituto fu chiuso per lavori del tetto e da allora, tra imprese fallite e ritardi, i bambini sono rimasti senza scuola». I prefabbricati, «consegnati dal Comune a ottobre 2020 erano stati presentanti come una soluzione temporanea».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Giugno 2021, 05:01

