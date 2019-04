Una bella idea verde coltivare le farfalle

Fabrizio Ponciroli

«Il segreto è non correre dietro alle farfalle. È curare il giardino perché vengano da te». È l'idea di SmartBugs, giovane azienda veneta che ha ideato un kit per allevare farfalle in casa o giardino. Pier Paolo Poli ed Emanuele Rigato, biologi, amanti degli insetti, hanno ideato le confezioni che permettono di partecipare, attivamente, al ciclo della vita di bruchi destinati a trasformarsi in splendide farfalle. «Allevando bruchi da tanti anni ci siamo sempre emozionati nel vedere il loro processo di trasformazione in farfalla e ci siamo ingegnati per ideare un modo per poter condividere questa esperienza con più persone possibili. Così sono nati i nostri kit, che arrivano a casa corredati di istruzioni molto semplici, da seguire per godersi il processo di crescita e trasformazione dei bruchi.

L'obiettivo finale è quello di liberare le farfalle. Non è un giocattolo, quindi serve comunque il giusto impegno», sottolinea Pier Paolo Poli. SmartBugs dispone di due kit. Per bruchi della specie Pieris brassicae, più nota come Cavolaia Maggiore (il cui numero è stato drasticamente ridotto a causa dei pesticidi). E il MacaKit con tre bruchi della specie Papilio machaon, il famoso Macaone (livrea gialla con striature nere). Tutte le informazioni su smart-bugs.com.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA