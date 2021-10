Una banda con precisi codici di comportamento, un giuramento di fedeltà, riunioni e un covo in una baracca. Il regno era il quartiere di Lambrate da cui agivano in tutta la città, nel Varesotto e in Brianza. Ë la gang Barrio 18 (pandilla nel gergo sudamericano) di giovani salvadoregni specializzata in furti, rapine, pestaggi.

Ieri in 17 sono stati arrestati dalla polizia, coordinata dalla pm Francesca Crupi, con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata a furto, rapina e tentato omicidio. L'indagine che ha fatto scattare l'arresto è partita nel luglio 2020, dopo l'aggressione di un 23enne salvadoregno a bordo del filobus 92. Il ragazzo era stato ripetutamente accoltellato davanti ai passeggeri terrorizzati. Questo perché si ipotizzava fosse della banda rivale: i MS13. Nelle perquisizioni gli agenti hanno trovato un manuale di fedeltà in 26 punti, coltelli e una pistola carica, quest'ultima addosso a uno dei 17 arrestati. I pestaggi su treni e mezzi pubblici erano all'ordine del giorno; e poi rapine, intimidazioni.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno parlato di «livello di pericolosità crescente» e di «intervento preventivo» su una banda che stava cercando di occupare gli spazi lasciati liberi dopo i recenti arresti di altri gruppi. I componenti della banda Barrio 18 (eterna rivale della più nota MS-13) hanno tra i 20 e i 30 anni.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:01

