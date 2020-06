Una app per conoscere il Sud Milano, il bistrò per gustare cibi a chilometro zero e il biglietto sospeso per una festa di beneficenza a favore di chi ha perso il lavoro per il Covid. Lo spazio di Base Milano torna ad accogliere dal mattino a notte fonda i suoi frequentatori. Nei 12mila metri quadri dell'ex-Ansaldo si ricomincia con piazza-lounge di ingresso, il bar, la sala studio, al burò-spazio di lavoro condiviso fino al cortile esterno.

Il bar bistrò (9.30-18, nel weekend fino alle 2 di notte) offe la possibilità di pranzare cenare e fare aperitivo con prodotti a km zero forniti dai produttori delle campagne vicino a Milano con servizio al tavolo o take away. Tutto ovviamente nel rispetto delle normative anti virus.

Tra i nuovi progetti, stimolante Arda-A Ritmo d'Acque. È la appA Ritmo D'Acquescaricabile gratuitamente che consiglia sedici itinerari per esplorare la zona a Sud Milano sulle due ruote e l'avvio, dal 13 giugno, di un servizio di noleggio bici, prenotabile attraverso il sito www.aritmodacque.it. Occasione per riscoprire, lungo i navigli, Abbiategrasso, Vigevano e Pavia. Infine il progetto La Festa che verrà, la raccolta fondi attivata a favore del Banco Alimentare della Lombardia per sostenere i più colpiti dal Covid. Si tratta dell'acquisto di un biglietto sospeso per una prossima festa che si terrà a Base. Info www.lafestacheverra.it. (P.Pas.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA